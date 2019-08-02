شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يودع حجاج بعثة الجمعيات الأهلية بمطار الأقصر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودّع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بمطار الأقصر الدولي، مساء أمس الخميس، حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، رافقه حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

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وودع محافظ قنا المجموعة الأولى من حجاج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 141 حاج وسوف يغادرون مطار الأقصر الدولي إلى الأراضي المقدسة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية وأربعين دقيقة صباحا، مشيرا إلى أن المجموعة الثانية، البالغ عددها 245 حاجا ستغادر المحافظة غدا السبت، وستتوجه إلى المطار في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

وقدم المحافظ التهنئة لحجاج بيت الله الحرام معربًا عن أمنياته بسلامة الوصول إلى الأراضي السعودية، وأداء فريضة الحج، والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن بحج مبرور وذنب مغفور.

وأشار الهجان إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة سبل الراحة والأمان للحجاج، مؤكدا على حرصه الدائم على الاطمئنان على حجاج المحافظة باستمرار من خلال البعثة الرسمية المرافقة لهم.