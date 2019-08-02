شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأخذ من الشعر أو الأظافر بالعشر الأوائل من ذى الحجة يبطل الأضحية؟.. الأزهر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل الأخذ من الشعر أو الأظافر فى العشر الأوائل من ذى الحجة يبطل الأضحية؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: القول الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح . Advertisements القول الثانى: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر. القول الثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر. الرأى الراجح: يستحب لمن عزم أن يضحى إذا دخل العشر الأوائل من ذى الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.

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