أخبار مصر | رسميا.. موعد عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية والدول العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. موعد عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية والدول العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد الفلكي في جامعة "المجمعة" بالسعودية، عن رؤية هلال شهر "ذي الحجة" اليوم الخميس في مرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير.

وبعد تحري الهلال أثبتت الرؤية أن يوم السبت 10 أغسطس المقبل هو يوم عرفة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس.

وأعلنت السعودية عن وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة حتى يوم الأحد الماضي، فيما قالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، إن "عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1.084 مليون حاج".

وأوردت وكالة "واس" السعودية، أن الخدمات المقدمة، تتمثل في "وجود أكثر من 17 ألف رجل دفاع مدني، وأكثر من 3 آلاف آلية للتعامل مع كافة الحالات التي تهدد السلامة العامة".

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وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، بحسب إحصائية رسمية نهائية.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، أن ثيام التسع الأوائل من ذي الحجة يبدأ من يوم الجمعة لموافق 2 أغسطس، حيث يكون غرة الشهر الهجري.

وتأكيدا لما قاله المعهد، قال "إن هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذي القعدة".

ويستعد الحجاج للوقوف بجبل عرفات يوم السبت الموافق 10 أغسطس، ويكون بهذا موعد عيد الأضحى في اليوم الذي يليه، وفقا للحسابات الفلكية.