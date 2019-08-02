شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الدواجن ٣ جنيهات.. وكرتونة البيض بـ 34.5 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعارالدواجن شهدت انخفاضا بقيمة 3 جنيهات فى الكيلو مقارنة بالأسبوع الماضى، متوقعا مزيد من الانخفاض فى الأسعار مع حلول عيد الأضحى والاتجاه لشراء اللحوم والأضاحى وتراجع الإقبال على شراء الدواجن.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أن أسعارالدواجن البيضاء سجلت 22 جنيها للكيلو من إنتاج المزرعة لتباع للمستهلك ب 26 جنيها، فيما بلغ سعرالبلدى 28 جنيها فى المزرعة ليباع للمستهلك ب 34 جنيها.

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ووصل سعركيلو « الاوراك » إلى 31 جنيها وكيلو البانيه 75 جنيها وكيلو الكبد والقوانص» 35 جنيها وارتفع سعركرتونة البيض ليصل إلى 34.5 جنيها بالمزرعة وتباع للمستهلك ما بين 39 إلى 40 جنيها وتراوح سعرالكتكوت ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

ولفت السيد، إلى أن هناك عوامل تؤثر فى تحديد أسعار الدواجن فى السوق من بينها سعر الدولار لأنه يؤثر بشكل مباشر فى سعر العلف الذى يتم استيراده من الخارج وهو ما يمثل ما يقرب من ٨٠٪ من تكلفة الإنتاج للمنتج الغذائى فى المزارع وأن انخفاض سعر طن العلف من 6900 إلى 6350 جنيه وزيادة إنتاجية مزارع الدواجن وتراجع نسبة الفاقد وتحسن حالة الطقس هى الأسباب الرئيسية لانخفاض سعر الدواجن فى السوق، علاوة على أسعار الأدوية والتطعيمات الخاصة بالدواجن وسياسة العرض والطلب.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.