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جمال شعبان: الارتقاء بالمهنة وزيادة بدل العدوى أولوية فى انتخابات الأطباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والمرشح  على مقعد نقيب الأطباء، بالانتخابات المقرر لها أكتوبر المقبل، أن الطريق إلي دار الحكمة يبدأ من المنصورة إشارة منه لأهمية دور الأطباء فى المنصورة.

وأضاف "شعبان" فى تصريحات خاصة، أثناء جولته الانتخابية أمس بجامعة المنصورة، أن لديه أجندة واضحة من شأنها الارتقاء بالمهنة، بالإضافة إلى حرصه على الاهتمام بشباب الأطباء خاصة، وأن يكون لهم دور فاعل داخل النقابة، مؤكدا أنه يأتى على رأس أولوياته، هو حل أزمة ملف بدل العدوى، وأنه يسعى بكل قوة لزيادته، وكذلك اهتماماته بإقامات الإطباء من خلال الاهتمام بالاستراحات الخاصة لهم.   

واستقبل الدكتور جمال شعبان خلال جولته، الدكتور محمود يوسف رئيس قسم القلب بجامعة المنصورة، وعدد الأطباء , ولفيف من شباب الأطباء من المنصورة والدلتا.

 

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الدكتور جمال شعبان أثناء جولتة الانتخابية بمستشفى المنصورة 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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