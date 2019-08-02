شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" توافق على تصدير 1544 طن تقاوى لـ5 دول خلال 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، عن أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 1544 طنًا من تقاوى المحاصيل الحقلية والبرسيم إلى 5 دول فى خلال أسبوع، تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.



وأوضح تقرير لجنة التقاوى، الذى حصل ”الخليج 365”، على نسخة منه أن من بين الموافقات تصدير 800 جرام تقاوى سورجم إلى ليبيا، وتصدير 6 كيلو جرام تقاوى محاصيل حقلية خضر إلى زامبيا، و3 كيلو و926 جرام تقاوى بروكلى إلى هولندا لأغراض البحث العلمى، بالإضافة إلى تصدير 528 طن تقاوى برسيم إلى باكستان، والموافقة على تصدير 1012 طن تقاوى برسيم مصرى إلى الهند.



وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.