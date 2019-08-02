شنقت نفسها بكيس مخدة.. المشهد الأخير في حياة "طفلة الحوامدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات العثور على جثة طفلة مشنوقة بشرفة منزلها بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة.

تحريات المباحث توصلت إلى أن ذات الـ11 سنة تعاني من مرض نفسي منذ الصغر، وأنها أقدمت على التخلص من حياتها شنقا مستخدمة "كيس مخدة".

وعُثر على الطفلة جثة هامدة معلقة من رقبتها بـ"كيس مخدة"، بالبلكونة، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية سوى وجود حز حول الرقبة، كما تبين أن زجاج الشرفة مكسور.

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ترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية إخطارا بالعثور على طفلة تبلغ من العمر 11 سنة جثة هامدة داهل منزلها بمنطقة "سوق أبو حجر".

وشكل العميد علاء فتحي رئيس مباحث جنوب الجيزة فريق بحث بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش القطاع والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة؛ لكشف ملابسات الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.