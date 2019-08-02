محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على طفلة مشنوقة داخل منزلها بمركز الحوامدية جنوب المحافظة. تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية إخطارا من المستشفى بوصول طفلة تبلغ من العمر 11 سنة جثة هامدة وبها آثار خنق بالرقبة. وشكل العميد علاء فتحي رئيس مباحث جنوب الجيزة فريق بحث بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش القطاع والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة؛ لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه في الوفاة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على طفلة مشنوقة داخل منزلها بالحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.