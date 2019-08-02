مصر | انتحار طفلة داخل منزلها في الحوامدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتحار طفلة داخل منزلها في الحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدمت طفلة على الإنتحار عن طريق شنق نفسها، بـ "كيس مخدة"، مساء اليوم الخميس، لمرورها بأزمة نفسية، بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد أبو القاسم رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، من شرطة النجدة، بالعثور على جثة طفلة عمرها 11 سنة، داخل منزلها بدائرة المركز.

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وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث المركز، وعثر على جثة طفلة عمرها 11 سنة، ومعلقة من رقبتها بـ" كيس مخدة"، بالبلكونة، ولا يوجد بجثتها أي إصابات ظاهرية سوي وجود حز حول الرقبة، كما تبين أن زجاج البلكونة مكسور، وبسؤال والدتها قررت أنها مريضة نفسيا.

وتوصلت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث أبو النمرس والحوامدية إلى أن الطفلة لديها شقيق أكبر منها متزوج، وشقيقة أصغر منها، وأنها كانت تعاني من أزمة نفسية، ووقت العثور على جثتها كان والديها خارج المنزل، وتلاحظ لشقيقها إختفائها، وأثناء بحثه عنها، عثر على جثتها معلقة بالبلكونة.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.