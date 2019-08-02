مصر | مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات مفتشي ورؤساء مباحث العاصمة (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات مفتشي ورؤساء مباحث العاصمة (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور، مساء الخميس، حركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة.

وقد شملت الحركة نقل الرائد أحمد عاطف من القطامية الى الشروق، والمقدم مصطفى عبدالعال رئيسا لمباحث 15 مايو، والمقدم محمد أبو العطا رئيسا لمباحث المرج خلفا للمقدم أحمد طارق الذى تم نقلة لقسم شرطة الأميرية، ونقل المقدم على فيصل من مباحث قسم شرطة البساتين لمنشأة ناصر.

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وفى السياق فقد تم تعيين المقدم أحمد البندارى رئيسا لمباحث حلوان خلفا للمقدم هانى أبو علم الذى تم نقله رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء، ونقل الرائد أحمد الشيخ رئيسا مباحث الظاهر إلى قسم شرطة الدرب الأحمر خلفا للرائد أحمد الجمال الذى تم نقله الى قسم شرطة الظاهر.

واشتملت الحركة على نقل الرائد أحمد ملش من التجمع الخامس إلى قسم شرطة روض الفرج، والرائد أحمد الكيلانى من باب الشعرية إلى قسم شرطة الشرابية خلفا للرائد كريم البحيرى الذى تم نقله رئيسا لمباحث المطرية، وتعيين الرائد محمد البكرى رئيسا لمباحث التبين والمقدم وسام عطية رئيسا لمباحث دار السلام.

وجاء في الحركة تصعيد المقدم سمير مجدي مفتشا لمباحث القاهرة الجديدة، والمقدم علاء خلف الله مفتشا لقطاع الشمال، والمقدم محمد دويدار مقتشا لفرقة السلام، ونقل المقدم شادي الشاهد إلى مكافحة المخدرات.