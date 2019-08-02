شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 2/8/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أقل من معدلاتها المُعتادة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

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ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب المنخفضة، بينما يكون حار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، حيث تثير الغبار والاتربة في مناطق البادية والطرق الصحراوية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يسود طقس لطيف ورطب في عموم المناطق.تظهر السُحب المنخفضة في اجزاء من شمال ووسط المملكة مع ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الأجواء صيفية معتدلة ودرجة الحرارة عند نهاية العشرينيات في الجبال نهاراً ، ويكون الطقس صيفياً معتدلاً في الجبال نهاراً وحاراً نسبياً في باقي المناطق ، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في كافة المناطق ويسود طقس منعش في الجبال ومعتدل نسبياً في بقية المناطق. الرياح جنوبية غربية صباحاً تتحول الى شمالية غربية مساءً .