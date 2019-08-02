شكرا لقرائتكم خبر عن "الآفات الزراعة": زيادة معدلات استخدام المبيدات الحيوية بأنواعها للمكافحة المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية ورشة عمل تفاعلية حول "مستقبل المبيدات الحيوية فى مصر" بالتعاون مع الجمعية المصرية لسلامة المحاصيل بمشاركة كل المهتمين والمعنيين بمكافحة الآفات من أعضاء لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومديرى المعاهد والمعامل البحثية المختصة ومعاهد بحوث وقاية النباتات وأمراض النباتات- والهندسة الوراثية والمعامل المركزية للزراعة العضوية وبحوث الحشائش والمعمل المركزى للمبيدات فضلاً عن العديد من أساتذة الجامعات والمركز القومى للبحوث وكثير من العلماء والمبتكرين الذين لديهم براءات اختراع لعدد من المبيدات الحيوية، والتى يتم السعى لنقلها لمرحلة الإنتاج والتسويق والاستخدام الفعلى.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، إن ورشة العمل أوصت بزيادة معدلات استخدام المبيدات الحيوية بأنواعها المختلفة فى إطار برامج المكافحة المتكاملة للآفات وتشجيع التوجه لاستخدام الفورمونات والمواد الجاذبة، مشددا على تشجيع الاتجاهات التكنولوجية والحيوية الحديثة فى التوصل إلى مبيدات حيوية جديدة وفعالة مثل تقنية النانو والتحورات الوراثية المفيدة، وتشجيع الابتكار والبحث العلمى للوصول إلى مبيدات حيوية من البيئة المحلية.

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وأضاف رئيس لجنة المبيدات، ،أن ورشة العمل تعد من أفضل الفعاليات التى تنفذها لجنة مبيدات الآفات الزراعية للنهوض بالزراعة المصرية من خلال تعظيم إستخدام المبيدات الحيوية فى برامج المكافحة المتكاملة للآفات وتطبيقها فى إدارة المحاصيل خاصة فى الزراعات المحمية والزراعات العضوية التى تتنامى فى إطار الزراعة النظيفة.

وأشار " عبدالمجيد"، إلى أنه تمت التوصية بالموافقة على تسجيل المبيدات الحيوية المحتوية على أكثر من مادة فعالة شريطة أن تكون المواد الفعالة محلية، مع وضع قواعد لمراقبة جودة إنتاج المبيدات الحيوية وفقاً للمرجعيات الصناعية والبيئية العالمية، لافتا إلى أهمية العمل على تطوير مختبرات التحليل لعمل البصمة الوراثية والكيميائية للمبيدات الحيوية ومراقبة الجودة

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالستار مساعد أمين لجنة المبيدات إنه تم دعوة المستوردين للاتجاه لتسجيل المبيدات الحيوية مع التطور والتنامى الكبير فى إنتاج وتجهيز المبيدات الحيوية عالمياً وتشجيع المستوردين والمنتجين لتسجيل مبيدات حيوية لمكافحة الحشائش الضارة حيث ينتشر استخدامها فى العديد من بلدان العالم خلال السنوات الثلاث الماضية، ودعوة المستثمرين ورجال الأعمال والمصانع العاملة فى تجهيز المبيدات للدخول فى شراكات إنتاجية مع الباحثين والمبتكرين الذين توصلوا لبراءات اختراع لمبيدات حيوية مع حفظ حقوق الملكية الفكرية للباحثين.