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لجان التوعية ترد على أسئلة حجاج بيت الله الحرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت لجان توعية الحجاج والرد على الأسئلة من البعثة الدعوية لحجاج بيت الله الحرام، على مدار الساعة تقوم البعثة الدعوية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام بالتوعية والرد على الأسئلة والاستفسارات التى تشغل أذهان الحجاج حيث تتواجد لجان الفتوى بمقر إقامة الحجاج بأماكن مخصصة طوال الوقت خدمة للحجاج وتيسيرا عليهم وبيان لصحيح الإسلام.

وصل إلى الأراضى العربية ، 50 إماما وواعظة لتوعية وإرشاد حجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة، والرد على استفساراتهم الدينية، فى حين يواصل زملائهم توعية المسافرين بمختلف المطارات والموانئ المصرية، منتهجين جميعا منهج التيسير فى الفتوى وفق منهج الإسلام الوسطى السمح.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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