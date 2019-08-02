شكرا لقرائتكم خبر عن لجان التوعية ترد على أسئلة حجاج بيت الله الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت لجان توعية الحجاج والرد على الأسئلة من البعثة الدعوية لحجاج بيت الله الحرام، على مدار الساعة تقوم البعثة الدعوية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام بالتوعية والرد على الأسئلة والاستفسارات التى تشغل أذهان الحجاج حيث تتواجد لجان الفتوى بمقر إقامة الحجاج بأماكن مخصصة طوال الوقت خدمة للحجاج وتيسيرا عليهم وبيان لصحيح الإسلام.

وصل إلى الأراضى العربية السعودية، 50 إماما وواعظة لتوعية وإرشاد حجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة، والرد على استفساراتهم الدينية، فى حين يواصل زملائهم توعية المسافرين بمختلف المطارات والموانئ المصرية، منتهجين جميعا منهج التيسير فى الفتوى وفق منهج الإسلام الوسطى السمح.