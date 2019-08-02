شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران نقلت 4100 حاجا على متن 19 رحلة إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم الخميس 19 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة، لنقل حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. Advertisements وقالت مصادر بالشركة، إنه على مدار اليوم تم تسير 19 رحلة جوية إلي كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 4100 حاج بواقع 11 رحلة إلى جدة لنقل 2250 حاجًا و9 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1850 حاجًا من حجاج ترانزيت أبوجا وكانو وباريس ولاجوس ولندن وقرعة القليوبية وأسيوط ودمياط وكفر الشيخ وبنى سويف وتضامن القاهرة و القليوبيه والاسكندرية وبنك ناصر والمركزية والمؤسسة ووزارة الخارجيه وشركات سياحة وحج أفراد بخلاف رحلات العمل .

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