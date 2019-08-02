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الأوقاف تعيد مراجعة تصاريح الخطبة لخطباء المكافأة لإلغاء المخالف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نبهت وزارة الأوقاف، على جميع مديري مديريات الأوقاف بمراجعة جميع تصاريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعًا ، والتأكد من صحة جميع المستندات المقدمة ، واستيفائها لشروط التصريح بالخطابة ، وإلغاء أي تصريح لا تتوافر فيه الشروط فورًا بمعرفة المديرية.

 

وقالت الأوقاف، فى حال وقوع أي مخالفة يتحمل كل من: مدير المديرية ، ومدير الإدارة ، ومفتش المنطقة ، وكل من سمح له بصعود المنبر المسئولية الإدارية والقانونية.

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وطالبت الأوقاف، وكلائها بموافاة رئيس القطاع الديني بخطاب رسمي بانتهاء هذه المراجعة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخه .

 

وشددت الأوقاف، على أنه لا يسمح بالخطابة إلا لمن له ملف رسمي وتصريح رسمي بالمديرية ، حتى لو كان يحمل تصريحًا من مديرية أخرى ، ما لم يكن موجهًا بخطاب رسمي مكتوب من رئيس القطاع الديني .

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