شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الحميد: الزيادة السكانية تلتهم إنجازات الدولة والمشاريع الناجحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن الزيادة السكانية تلتهم إنجازات الدولة والمشاريع الناجحة ويجب مواجهتها.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «المشهد»، عبر شاشة «TEN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن أدوات مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية في مصر يجب أن تكون مختلفة عن التجربة الصينية، التي لم تحقق نجاحًا كبيرًا، بل وسببت مشكلة فيما يتعلق بنسبة عدد الذكور والإناث.

واستضاف الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، في حلقة جديدة من برنامج «المشهد»، كبار الخبراء والمحللين السياسيين، للحديث عن توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب، والإجابة عن الأسئلة العامة، أبرزها: ماذا ربح الشباب من المؤتمر الوطني السابع؟ وكيف تستفيد مصر من تجارب ملهمة للشباب المبدع؟.