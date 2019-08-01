شكرا لقرائتكم خبر عن مُشاورات «مصرية - صينية» حول التعاون والتنمية فى أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقدت جولة المُشاورات الثنائية المصرية الصينية حول التعاون فى إفريقيا، الخميس، برئاسة السفير أبوبكر حفنى محمود، مُساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، والمدير العام للإدارة الإفريقية بوزارة خارجية الصين، داى بينج، تناولت بحث سبل التعاون بين البلدين لتعزيز آفاق التنمية داخل القارة السمراء، بما يسهم فى تحقيق أهداف أجندة 2063 الإفريقية وأهداف التنمية المُستدامة الدولية 2030.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطورات الأوضاع بمُختلف مناطق القارة، كما ناقشا سُبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ودول المنطقة، فى ضوء تفعيل اتفاقية التجارة القارية، وآفاق تكاملها مع مُبادرة الحزام والطريق الصينية، وكذا تطرقا إلى آفاق التعاون الثلاثى فى مجالات بناء القُدرات وتعزيز كوادر الدول الإفريقية، ومشروعات البنية التحتية المُختلفة، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى للعام الحالى، وتولى رئيسها ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات بالقارة. واتفق الجانبان على استمرار التشاور بين البلدين فيما يُخص آفاق التعاون داخل إفريقيا، فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وعلى ضوء حرص مصر ودورها الرائد والنشط فى تعزيز القُدرات التنموية بمُختلف أنحاء القارة بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة، وانخراط الصين فى مشروعات تعاون متزايدة داخل فيها.