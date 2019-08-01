شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تدعو المصريين للمشاركة فى حملة «No place like home.. مفيش زى مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كافة المصريين المقيمين فى الخارج، للمشاركة فى حملة «No place like home.. مفيش زى مصر» التى أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، مع أبناء المصريين بالخارج خلال زيارتها الأخيرة لكندا.

وأضافت وزارة الهجرة أنها بدأت فى تلقى فيديوهات من المصريين بالخارج فى الحملة من خلال تسجيل فيديو قصير مدته دقيقتان للحديث عن فترة الإجازة التى قضاها بمصر، والحديث فيه عن سحر وجمال الأماكن السياحية فى بلدنا واختلافها وتفردها عن أى مكان تانى فى العالم، مع ختام الفيديو بشعار الحملة «No place like home.. مفيش زى مصر».

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ولفتت الوزارة إلى أن المصريين بالخارج هم خير من يستطيع توضيح الصورة الحقيقية عن وطنهم الأم مصر، حيث إن الحملة تستهدف توصيل رسالة إلى العالم كله بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأيضًا نقل الواقع الحقيقى لمصر عن طريق أبنائنا وشبابنا فى الخارج، وأن المصريين بالخارج وأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين فى الخارج هم سفراء وجنود لمصر ويقفون بجانب وطنهم فى كافة التحديات التى يمر بها.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تستهدف أيضا الترويج السياحى لمصر عن طريق أبنائنا المصريين بالخارج، وللتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان والضيافة.

وأعلنت وزارة الهجرة أنها تستقبل الفيديوهات المسجلة من المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية للوزارة.