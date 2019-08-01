شكرا لقرائتكم خبر عن «الفتاة تقود».. مشروع لتمكين البنات من اتخاذ القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان: «الفتاة تقود»، أطلقت هيئة «بلان إيجيبت» لحماية الطفولة مشروعًا جديدًا لتمكين الفتيات من المشاركة واتخاذ القرار، خاصة فى الأمور الحياتية والمصيرية التى تؤثر فى حياتهن، فى محافظتى الإسكندرية وأسيوط، باعتبارهما من المحافظات العشر التى تعمل عليها الهيئة.

وقالت هبة على يوسف، مدير برنامج «الفتيات تقود مدنًا آمنة»، إن المشروع مدته خمس سنوات، وبدأ بالفعل العمل عليه منذ عام، وسيستمر حتى عام 2023، وهدفه الرئيسى هو دعم فكرة المساواة بين الجنسين القائمة على النوع الاجتماعى، بجانب دعم الفتيات فى إيجاد مساحات آمنة لهن فى الإسكندرية وأسيوط فى مناطق معيشتهن. وأضافت، لـ«المصرى اليوم»، أن السبب فى اختيار محافظتى الإسكندرية وأسيوط لتطبيق المشروع يعود إلى كون الإسكندرية ثانى أكبر عاصمة بعد القاهرة، وتمثل الوجه البحرى، واختيار أسيوط يعود إلى كونها واحدة من محافظات الصعيد، والمشروع يستهدف تدريب الفتيات والأهالى والأسر على فكرة المساحة الآمنة والمساواة المبنية على النوع الاجتماعى، والتدريب مستمر لمدة 8 شهور لكل مجموعة من الفتيات، بهدف وضع تصور حول أوضاع مناطقهن، حيث يتم تدريب الفتيات على القيادة للإسهام فى حل مشاكل مناطقهن، فتقوم الفتيات بدورهن بتوصيل مشاكل مناطقهن إلى المسؤولين بالأحياء المختلفة، وهن مَن يقمن بالضغط على المسؤولين لمساعدتهن وإحداث تغيير فى مصلحة الحى أو المنطقة التى تعيش فيها الفتاة بحل- مثلًا- مشاكل الإنارة والطرق والمواصلات لتوفير بيئة آمنة فى مناطقهن، وبذلك يصبحن قياديات فى العمل المحلى، هذا بالنسبة للجزء الأول من المشروع.

وتابعت: «بالنسبة للجزء الثانى من المشروع فهو يستهدف التدريب الإعلامى على كيفية وضع أخبار عن المشروع وقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعى، بجانب العمل مع الوزارات والمسؤولين المعنيين بتوفير وسائل نقل وتدريب السائقين على حماية الفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعى».