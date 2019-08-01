شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات فى ختام منتدى «مناهضة العنف ضد المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق جامعة المنيا، عن 7 توصيات للمنتدى الأول لمناهضة العنف ضد المرأة، الذى أقيم بجامعة المنيا تحت عنوان «تعزيز دور وحدات الجامعات المصرية الحكومية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة»، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرعاية الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق ومدير الوحدة، وبحضور وفود جامعات أسيوط، والمنصورة، وبنى سويف.

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وجاءت توصيات المنتدى تثمن اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعديل المادة 102من الدستور بما يُؤمّن وجود نص دستورى يضمن تمثيلا مشرفا للمرأة فى البرلمان ويولى اهتماما كبيرا بدورها ويعيد لها دورها الكبير فى تنمية المجتمع من خلال تخصيص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للمرأة المصرية، كما يثمن دعوة الرئيس بإعلان عام 2017 عاما للمرأة، وخلق استراتيجية تمكين المرأة فى برنامج «سيادة الرئيس».

وجاء المحور الثالث لتوصيات المؤتمر يطالب بتفعيل نشاط وأعمال المنتدى كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتوجيه باعتبار هذا المنتدى بداية مهمة ومتميزة فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة والعمل على تكرار تلك التجربة بين الجامعات المصرية على نطاق أوسع ودورى، مع الأخذ فى الاعتبار تنمية الوعى لدى الشباب وخلق جيل جديد متميز من خلال غرس وتكريس قيم الولاء والانتماء والوطنية لديهم.

كما طالبت توصيات المؤتمر بالاهتمام برعاية ودعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية الحكومية وغير الحكومية، وعدم اعتبارها لقاءً ثانويا للنهوض بالمرأة، إنما انطلاقة قوية ومستمرة لدعم قضايا المرأة، هذا بالإضافة إلى عقد الشراكات وبروتوكولات التعاون بين الوحدات بالجامعات ومجالس المحافظات والمجالس القومية والهيئات وممثلى المجتمع المدنى ذوى الاهتمام المشترك فى مناهضة العنف ضد المرأة، والدعوة لعقد مؤتمر دولى تحت رعاية رئيس الجمهورية لمناهضة العنف ضد المرأة تدعى إليه الجامعات والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية، والمراكز البحثية، من ذوى الاهتمام بقضايا المرأة، وممثلى المصالح والمؤسسات الحكومية.