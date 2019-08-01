شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تستعد لمبادرة الكشف عن ضعاف السمع حديثى الولادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن مديرية الشؤون الصحية تكثف من استعداداتها لاستقبال مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة» لفحص حديثى الولادة للكشف عن ضعاف السمع، والتى سيتم إطلاقها سبتمبر المقبل.

وأضاف «راشد» فى بيان أمس، أنه تم تجهيز 70 وحدة للكشف المبكر عن حالات ضعاف السمع، وعمل الصيانة اللازمة للأجهزة، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء الفحص على الأطفال من عمر 3 أيام أثناء عمل تحليل الغدة الدرقية، وسيتم تحويل الحالات التى تستدعى لمعهد السمع.

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وأوضح أنه فى إطار تطوير ورفع كفاءة المستشفيات للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم رفع كفاءة الدور الثانى لقسم الكلى بمستشفى البدرشين وجار تطوير الدور الثالث، وتم افتتاح وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى الوراق المركزى بعدد 10 ماكينات، وتشغيل قسم الرعاية المركزة بمستشفى مبارك بـ8 أسرة، وتشغيل وحدة الماموجرام للكشف المبكر لأورام الثدى بمستشفى 6 أكتوبر، وتركيب أول جهاز لقياس هشاشة العظام بمستشفى أم المصريين العام.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة فى القضاء على قوائم الانتظار، حيث تم إجراء 31 عملية بمركز ومدينة الصف، و44 عملية بمستشفى أم المصريين، و20 عملية بمستشفى 6 أكتوبر، و30 عملية بمستشفى العياط.

وقالت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة فى الجيزة، إن المديرية مستمرة فى رفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات حيث تم فحص الحضانات المعطلة وإصلاحها وتزويد المستشفيات التى فى حاجة لحضانات إضافية، إذ تم تشغيل 5 حضانات بمستشفى أبوالنمرس المركزى، و5 بمركز الأمومة والطفولة بالبراجيل، وتزويد مستشفى التحرير العام بـ20 حضانة، ومستشفى أم الأطباء بـ16 حضانة، وأوسيم بـ14 حضانة، والبدرشين بـ15 حضانة، ومستشفى 6 أكتوبر بـ17 حضانة، ومستشفى مبارك المركزى بـ15 حضانة، وتمت الموافقة على تخصيص 40 مليون جنيه لتطوير مستشفى العياط، و35 مليون جنيه لمستشفى أطفيح.