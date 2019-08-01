شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يطلق «نور حياة» فى القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق تحيا مصر، الخميس، القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية «نور حياة» فى محافظة القليوبية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة ليصبح إجمالى المحافظات التى تعمل بها المبادرة ١١ محافظة هى السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبنى سويف والجيزة.

وتستقبل القافلة الواحدة، نحو ألف مواطن على مدار يومى الخميس والجمعة، من كل أسبوع، لإجراء الكشف الطبى وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات العسكرية بكل محافظة، حيث تجرى ١٠٠ عملية على مدار اليومين بكل مستشفى تعمل به المبادرة.

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وقال المدير المالى والإدارى للصندوق، والقائم بأعمال المدير التنفيذى، تامر عبد الفتاح، إنه تم إجراء ٢٢٠٠ عملية جراحية للمياه البيضاء للحالات المكتشف إصابتها خلال الكشف الطبى فى القوافل، فضلا عن تسليم ٢٤ ألف نظارة طبية لكبار السن، وتلاميذ المرحلة الابتدائية خلال الكشف الطبى بالمدارس.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء مجانا خلال العام الجارى، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية فى ٧ محافظات هى الشرقية والإسكندرية والمنيا وقنا والاقصر والقاهرة والبحر الأحمر، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار.

وينفذ صندوق «تحيا مصر» مبادرة «نور حياة» بتكليف من رئيس الجمهورية، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومؤسسات الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية.