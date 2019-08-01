شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: الزيادة السكانية نقطة تؤرق مستقبل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة صحيفة «المصري اليوم»، إن الزيادة السكانية نقطة تؤرق مستقبل مصر، حيث إن هذه الأزمة ليست أزمة موسمية بل مشكلة دائمة، مؤكدًا أن اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سابقًا، قال إن «الزيادة السكانية أخطر على مصر من الإرهاب»، وهذه جملة سليمة للغاية.

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وأضاف سعيد، خلال حواره ببرنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TeN»، أن تجربة الصين في الحد من الزيادة السكانية كانت شديدة القسوة ولا يتمناها أن تحدث في مصر، حيث إن المجتمع يحتاج تركيبة سكانية معينة، موضحًا أن الزيادة السكانية تتراجع عندما تحدث تنمية حقيقية.

وأشار إلى أن سرعة قطار التنمية في مصر ليس أسرع من الزيادة السكانية وهذا سبب الأزمة الحقيقية، ويجب على مصر تحقيق ما حققته الدول الأخرى من تنمية، الأمر الذي أدى إلى تراجع الزيادة السكانية، «عاوزين نحقق 8% على الأقل في النمو، هنلاقي المجتمع بيشغل نفسه».

وناشد المفكر السياسي اندماج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وأن يكون تحت مظلة الدولة.