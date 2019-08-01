شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: الحكومة المصرية تُوصل رسائل كثيرة من خلال مؤتمرات الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، رئيس مجلس إدارة «المصري اليوم»، بالمؤتمر السابع للشباب الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن هذا المؤتمر يُعد تقليدًا حديثًا للتواصل السياسي الجماهيري، حيث إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل أعضاء الحكومة وكذلك الأحزاب السياسية والشباب بمختلف الطوائف لهذا المؤتمر، رسالة جيدة للغاية.

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، ويقدمه الإعلاميان عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، أنه لا توجد في مصر حاليًا أحزاب سياسية تقوم بعمل تواصل مباشر مع الشعب، ولم تعد الحياة السياسية الحزبية في مصر قوية وفعالة، وهو ما يُزيد من أهمية مؤتمرات الشباب.

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وتابع: «الحكومة المصرية توصل رسائل كثيرة من هذه المؤتمرات للشعب المصري، بتقولهم إحنا بنعمل إيه وإيه اللي هنعمله وإيه كمان اللي مش هنقدر نعمله».

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء أمس الأول الثلاثاء، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: «لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم».

وأعقبت الجلسة الافتتاحية استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول «التحول الرقمي، والتسويق الحكومي»، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.