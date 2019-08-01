شكرا لقرائتكم خبر عن عضو «العفو الرئاسي»: مؤتمرات الشباب تفاجئنا وتتخطى سقف طموحات البعض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، بالمؤتمر السابع للشباب الذي انتهت فعالياته، أمس، في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن اللجنة المنظمة لمؤتمرات الشباب تفاجئنا في كل مؤتمر بالجديد وتتخطى سقف طموحات البعض، كما أن مؤتمرات الشباب تُعد ممارسة ديمقراطية سليمة.

وأضاف السقا، خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه الإعلاميان عمرو عبدالحميد، ونشأت الديهي، على قناة «TeN»، أن مؤتمرات الشباب تُثبت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالديمقراطية ويؤمن بها ويسعى لتنفيذها، كما أن تلك المؤتمرات أصبح لها أثر كبير على حركة الحكومة وتوجهاتها، فهناك خطط كبيرة تم تطويرها بناءً على توصيات مؤتمر الشباب.

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وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي أن مؤتمرات الشباب تزيد الثقة بين الشعب والقيادة السياسية للدولة، حيث ترى الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، وترى في الوقت نفسه التحديات التي تواجه الدولة المصرية وكيفية مواجهتها.

وتابع: «أصبحنا نرى نماذج شبابية قادرة على قيادة المستقبل، بنشوف الشباب وهي بتتكلم وتطرح رؤيتها إزاي، المؤتمرات دي جزء من تنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر».

وحضر المؤتمر، الذي انتهت فعالياته، أمس الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية التي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019- 2020، وإصلاحات إدارية هادفة، لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.