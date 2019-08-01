شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر ذي الحجــــة وُلِدَ مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة واثنتي عشرة دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميــــس 29 من ذي القعــــدة 1440هـ الموافق 1/8/2019م (يوم الرؤية).
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31- 33 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (17- 39 دقيقة).
• وبذلك تكون غــرة شهـــر ذي الحجــــة 1440هـ فلكيـــًا يوم الجمعـــــة 2/8/2019م.
• وتكون وقفة عرفات لعام 1440هـ فلكيـــًا يوم السبــــت 10/8/2019م.
• ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ فلكيـــًا يوم الأحــــــد 11/8/2019م.
وقت صلاة عيد الأضحى المبارك
في محافظات ومدن ج.م.ع
(الأحــــــد 11/8/2019م)
|
وقت
الصلاة
|
المدينــة
|
وقت
الصلاة
|
المدينــة
|
5:47
|
الفيــــــــــــــــوم
|
5:45
|
القـــاهــــــرة
|
5:47
|
بني ســــــــويف
|
5:45
|
الجــــــــــيزة
|
5:50
|
الـمنيـــــــــــــــا
|
5:48
|
الإسـكندريـــة
|
5:49
|
أســـــــــــــــيوط
|
5:39
|
بورسعـــــــيد
|
5:48
|
ســـــــوهــــــاج
|
5:40
|
الســــــويس
|
5:44
|
قــنـــــــــــــــــــا
|
5:33
|
العـــــــــريش
|
5:47
|
أســـــــــــــــوان
|
5:38
|
الطـــــــــــور
|
5:54
|
أبـوسمـــــــــــبل
|
5:36
|
سانت كاترين
|
5:59
|
مرسى مطــروح
|
5:31
|
طــــابــــــــــا
|
5:39
|
الغـــــردقـــــــــة
|
5:36
|
شــرم الشـيخ
|
5:55
|
الخــــارجــــــــة
|
5:46
|
دمنهـــــــــور
|
5:40
|
الإسماعيليـــــــة
|
5:45
|
طـــنــــــــــطا
|
5:40
|
دميــــــــــــــــاط
|
5:43
|
المنصـــــورة
|
6:06
|
الســـــــــــــــلوم
|
5:43
|
الزقـــــــازيق
|
5:33
|
نــويبــــــــــــــع
|
5:44
|
بنـــــــــــــــها
|
5:34
|
حــــــــــــلايـــب
|
5:45
|
شبيــن الكـوم
|
5:37
|
شلاتيـــــــــن
|
5:44
|
كفــرالشيــــخ
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.