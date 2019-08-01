شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية» تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر ذي الحجــــة وُلِدَ مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة واثنتي عشرة دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميــــس 29 من ذي القعــــدة 1440هـ الموافق 1/8/2019م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31- 33 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (17- 39 دقيقة).

• وبذلك تكون غــرة شهـــر ذي الحجــــة 1440هـ فلكيـــًا يوم الجمعـــــة 2/8/2019م.

• وتكون وقفة عرفات لعام 1440هـ فلكيـــًا يوم السبــــت 10/8/2019م.

• ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ فلكيـــًا يوم الأحــــــد 11/8/2019م.

وقت صلاة عيد الأضحى المبارك

في محافظات ومدن ج.م.ع

(الأحــــــد 11/8/2019م)