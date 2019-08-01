شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري: إجراء انتخابات «الشيوخ مع النواب» يوفر 1.5 مليار جنيه للدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع مجلس النواب سيوفر على الدولة مليارًا ونصف المليار جنيه وجهد وتعب كبير.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مؤتمر الشباب الذي اختتمت فعالياته، أمس، شهد نقاشات صريحة ومهمة وصدر عبره عدد من التوصيات المهمة.
وكشف الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور قانوني للمحليات ومجلس الشيوخ وتقديمها للبرلمان.
وأوضح بكري أنه مع بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب سيشهد مناقشات حول مشروع مجلس الشيوخ، موضحا أن المحليات قضية أساسية.
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