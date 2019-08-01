شكرا لقرائتكم خبر عن زينب الغزالي: اهتمام السيسي بمشاركة المرأة بمنتديات الشباب يعزز دورها في التنمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تقدير رئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة وحرصه على مشاركتها بإيجابية وتكريمها في كل المحافل ومؤتمرات الشباب، مما يعزز من قدرتها ودورها في المساهمة المجتمعية والاقتصادية لمصر.

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وقالت «الغزالي» إن المرأة المصرية حظيت باهتمام تاريخي غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي وهو ما انعكس إيجابيًا على دورها التنموي ومشاركتها في خدمة الاقتصاد خلال السنوات الماضية.

وأضافت أنه نتيجة لاهتمام القيادة السياسية في مصر بتمكين المرأة أصبحت كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تساند المرأة، وهو ما يعكس الصورة المشرفة لمصر، مشيرًا إلى دور لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية في مساندة الدولة بدعم النماذج المشرفة للمرأة المصرية وتكريمها لدورهن في مختلف المجالات.

وأكدت رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية أن التواصل الدائم مع الشباب يعطي ثقة للمؤسسات الدولية في الوضع الاقتصادي لمصر ويحفز الشباب نحو العمل الحر وريادة الأعمال والمشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توظيف الشباب وتوفير حياة كريمة لهم.