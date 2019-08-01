شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ من «الأمومة والطفولة» لإيقاف زواج طفلة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم صبري عبدالمنعم، منسق عام الأمومة والطفولة بمحافظة كفرالشيخ، ببلاغ لخط لجنة الطفل برقم ١٥٨٥٣٧-١٨ مطالبًا بالتدخل السريع والفوري لإيقاف جريمة إتمام زفاف الطفلة «ش.م.ا» من مواليد عام ٢٠٠٤ والتي لم يتجاوز عمرها ١٥ سنة، ومقرر إتمام زفافها يوم ١٠ من الشهر المقبل وهي ما زالت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، وتقرر زفافها على عريسها «م.ب.ع» بمدينة سيدي غازي.

وقال منسق عام الأمومة والطفولة بكفرالشيخ، في تصريح خاص، إنه رصد تلك الحالة عن طريق إحدى الجمعيات الأهلية حينما تقدمت لها والدة العروس بطلب لمساعدتها في تزويد ابنتها العروس بالأجهزة المنزلية لإتمام زواجها لضيق ذات اليد وانفصال والدي العروس منذ 4 شهور.

وأضاف أنه سيتقدم أيضا ببلاغ لنيابة الأحداث بكفرالشيخ لعدم إتمام تلك الزيجة لحين بلوغ العروس السن القانونية وهي ١٨ سنة، وأخذ التعهد اللازم على ولي الأمر بذلك، مؤكدًا أنه كلف لجنة مدينة سيدي غازي برئاسة هاني الصنفاوي، وعضوية عبدالغفار عبدالله، إخصائي اجتماعي ومدير الشؤون الاجتماعية، ورشا عمر، مدير حماية الطفل بسيدي غازي، ومن تراه اللجنة لفحص الحالة فحصًا فنيًا كاملًا وإعداد تقرير فني للعرض على النيابة العامة لإيقاف تلك المهزلة حرصًا على حياة الطفلة.