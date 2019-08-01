شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بإعادة إحياء «ميناء القصير» لخدمة الحجاج ووضعه على الخريطة الملاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالى مدينة القصير بإعادة إحياء الميناء البحرى، المطل على البحر الأحمر، وتجهيزه من خلال طرحه للاستثمار لاستعادة مجده القديم واستخدامه فى رحلات الحج والعمرة وتصدير الخامات التعدينية وإقامة «مارينا» دولى لليخوت السياحية لإحداث انتعاشة اقتصادية بمدينة القصير، وذلك ضمن مشروع المثلث الذهبى للتعدين، الذى تعد مدينة القصير أحد أضلاعه الرئيسية مع سفاجا وقنا.

وظل ميناء القصير البحرى محط أنظار قوافل الحجيج المتجهة من مصر ودول شمال إفريقيا لأداء فريضة الحج لقرون طويلة، ولؤلؤة موانئ نقل الحجاج، حتى صار أطلالا لم يبق منها شىء، باستثناء بقايا الرصيف البحرى واستمرار الإشارة إليه فى الخرائط الملاحية، وتوقفت حركة الملاحة نهائيا منذ عدة عقود.

Advertisements

وقال وصفى حسين، أحد مؤرخى التراث لمدينة القصير التاريخية، إن قوافل الحجيج كانت تتجه من وادى النيل عند مدينتى قوص وقفط إلى البحر الأحمر، عبر الدروب الصحراوية لأداء فريضة الحج، إبحارا من ميناء «القصير».

وأضاف أن ميناء القصير كان الميناء الأول لعدة قرون، وسجل مشاهير الرحالة والمؤرخين، مثل ابن جبير وابن بطوطة والمقريزى وياقوت الحموى والإدريسى، تاريخ الميناء من القرن الخامس حتى ظهور ميناء سفاجا البحرى حيث تستقل وفود الحجيج السفن للأراضى الحجازية.

وقال الدكتور ياسر خليل، من أبناء المدينة، إن ميناء القصير فى الأساس يقع بالقرب من مينائها القديم‏ منذ العصر الفرعونى، وكان فى العهدين العثمانى والمملوكى أهم ميناء لسفر الحجاج، وأصبح أطلالا مع بداية تصفية شركة الفوسفات منذ ربع قرن، ولم يتبق منه إلا أجزاء من رصيفه الحالى وكتل خرسانية وحديدية، وكان ميناءً مهماً للغاية مع دخول الفتح الإسلامى إلى مصر، حيث أصبح له دور محورى على طريق الحجاج إلى مكة، وكان يختصر المسافة إلى ميناءى جدة وينبع السعوديين إلى 10 ساعات بدلا من 15 ساعة فى موانئ أخرى.

وتابع أنه خلال موسم مغادرة قوافل الحج من القصير كان «والى القصير» يقيم الاحتفالات بالمدينة طوال أيام سفر وعودة الحجيج وتنال هذه الاحتفالات اهتمام حكام القصير، مؤكدا أن إحياء هذا الميناء وإعادة تشغيله مرة أخرى يمكن أن يسهم بشكل كبير فى تنمية الحركة السياحية والتجارية للمدينة.