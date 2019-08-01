شكرا لقرائتكم خبر عن «حياة كريمة» بأسيوط: تأهيل 825 منزلاً بـ45 قرية بتكلفة 37 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فوزى النشار، رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، إنه يتم تكثيف الأعمال بمختلف القطاعات خاصة فى القرى الفقيرة والأكثر احتياجاً بمراكز محافظة أسيوط.

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وأضاف فوزى أنه تم تأهيل 825 منزلا فى 45 قرية بتكلفة إجمالية 37 مليون جنيه ضمن مشروع «سكن كريم» والذى ينفذه الجهاز فى المحافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتى انطلق مؤتمرها الأول، أمس، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السابع للشباب بالعاصمة الإدارية.

وتابع فوزى أنه تم الانتهاء من إعادة تأهيل 380 منزلا فى محافظة أسيوط فى 18 قرية كمرحلة أولى للأسر الأولى بالرعاية بتدعيم وتسقيف ومد وصلات لمياه الشرب وإنشاء أو تدعيم دورات المياه وغرفة تفتيش نهائية خارج المنزل بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ المرحلة الثانية لـ445 منزلا فى 27 قرية بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ فى تلك المرحلة حوالى 75%، موضحاً أن ذلك يأتى بناء على بروتوكول تعاون بين وزارات الإسكان والأوقاف والتضامن الاجتماعى، للقيام بأعمال رفع كفاءة منازل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى القرى ضمن «حياة كريمة»، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة طبقاً للإمكانات المتاحة فى تنفيذ مثل تلك المشروعات وإنهاء أعمالها فى المواعيد المحددة طبقاً للجدول الزمنى لها.