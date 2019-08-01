شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: جملة مبيعات صكوك الأضاحى تتجاوز 35 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، إن إجمالى حصيلة مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف بلغ 35.031.600 جنيه بإجمالى 19462 صكًا حتى الآن ، ووجهت الوزارة ، فى بيان مساء اليوم، الشكر لكل الداعمين لمشروع صكوك الأوقاف وفى مقدمتهم أهل الفضل من المصريين الذين يعلون شأن التكافل الاجتماعى من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية وما أولوه من ثقة فى وزارة الأوقاف باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية التى تساهم فى مبادرة حياة كريمة التى تهدف إلى تحسين أحوال الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف: جملة مبيعات صكوك الأضاحى تتجاوز 35 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.