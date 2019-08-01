شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خصم شهر من مدير أوقاف الأقصر ومفتش مساجد بسبب " التقصير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف اليوم الخميس خصم شهر من الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود ، مدير مديرية أوقاف الأقصر ، والشيخ سيد عبد الحارث الطاهر ، مفتش بأوقاف الأقصر ، وذلك لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي بشأن تنفيذ تعليمات خطبة الجمعة .

قالت وزارة الأوقاف، إن القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة متابعة خطبة الجمعة بالوزارة ، موضحة

أن موضوع خطبة الجمعة يتناول الحديث عن اغتنام العشر الأول من ذي الحجة في الأعمال الصالحة ؛ حيث تضاعف فيها الحسنات ، وتكثر فيها الخيرات ، وترفع فيها الدرجات؛ وقد أقسم الله (عز وجل) بها في كتابه العزيز ، حيث يقول سبحانه: {وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ * والشفع والوتر}، والله (عز وجل) لا يقسم إلا بعظيم ، وأن من فضائلها أنها الأيام المعلومات فهي أيام يجتمع للمسلم فيها أداء أمهات العبادات ، كالصلاة ، والصدقة ، والصيام ، والحج ، ولا يتأتى ذلك في غيرها من الأيام.