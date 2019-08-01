بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء مباحث العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

اعتمد اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، مساء الخميس، حركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة.

شملت الحركة تعيين المقدم أحمد البندارى رئيسا لمباحث حلوان خلفا للمقدم هانى أبو علم الذى تم نقله رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء، ونقل الرائد أحمد الشيخ رئيسا مباحث الظاهر إلى قسم شرطة الدرب الأحمر خلفا للرائد أحمد الجمال الذى تم نقله الى قسم شرطة الظاهر.

Advertisements

وضمت الحركة نقل الرائد أحمد ملش من التجمع الخامس إلى قسم شرطة روض الفرج، والرائد أحمد الكيلانى من باب الشعرية إلى قسم شرطة الشرابية خلفا للرائد كريم البحيرى الذى تم نقله رئيسا لمباحث المطرية، وتعيين الرائد محمد البكرى رئيسا لمباحث التبين والمقدم وسام عطية رئيسا لمباحث دار السلام.

وتم نقل الرائد أحمد عاطف من القطامية الى الشروق، والمقدم مصطفى عبدالعال رئيسا لمباحث 15 مايو، والمقدم محمد أبو العطا رئيسا لمباحث المرج خلفا للمقدم أحمد طارق الذى تم نقلة لقسم شرطة الأميرية، ونقل المقدم على فيصل من مباحث قسم شرطة البساتين لمنشأة ناصر.

وجاء في الحركة تصعيد المقدم سمير مجدي مفتشا لمباحث القاهرة الجديدة، والمقدم علاء خلف الله مفتشا لقطاع الشمال، والمقدم محمد دويدار مقتشا لفرقة السلام، ونقل المقدم شادي الشاهد إلى مكافحة المخدرات.