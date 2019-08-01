"الإداري" تحجز دعوى إلزام إيطاليا بإزالة ألغام الحرب العالمية الثانية للتقرير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من محامٍ، والتي طالب فيها إلزام دولة إيطاليا بإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من العلمين والصحراء الغربية في مصر، وإلزامها بدفع تعويضات مادية كاملة لمصر عن الإضرار التي لحقتها من جراء وجود تلك الألغام في أراضيها، وتعويض ضحايا ومصابي الألغام الذين اضروا في سلامتهم الجسدية، لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

وذكرت الدعوى -رقم 48040 لسنة 72 قضائية- أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في مطالبة إيطاليا بالتعويضات عن الأضرار التي تسببت فيها الألغام ومخلفات الحرب التي تركتها إيطاليا في الأراضي المصرية.

وسبق الحصول على حكم ضد بريطانيا في الدعوى رقم 73974 لسنة 67 ق بإلزامها بتطهير وإزالة الألغام ومخلفات الحرب في العلمين وتعويض مصر وضحايا الألغام.

كما صدرت قرارات عدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم الدول التي تركت ألغام ومخلفات حرب في أراضي دولة أخرى بتطهيرها وإزالتها على نفقتها الخاصة وتعويض الدولة وضحايا تلك الألغام تعويضا كاملا.