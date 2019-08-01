خلافات مالية تدفع شخصين لسرقة سيارة بالإكراه في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين اشتركا مع ثالث في سرقة سيارة بالإكراه، ومحاولة اختطاف مستقليها بسبب خلافات مالية.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخصين أنهما حال سيرهما بالسيارة قيادة أحدهما بدائرة القسم، فوجئا بـ 3 أشخاص يستقلون سيارة، قاموا باستيقافهما، وإجبارهما على الترجل من السيارة، واستولوا عليها وتعدوا عليهما بالضرب محدثين إصابة أحدهما، وحاولوا اصطحابهما إلا أنهما تمكنا من الهرب.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن تحديد مكان إخفاء السيارة المستولى عليها بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وضبطها بحوزة مقاول مقيم بمحافظة الفيوم.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاملين يقيمان بمنطقة مدينة نصر، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما وبمواجهته أقر بأنه نظراً لسابقة قيامه بأعمال إنشائية لصالح الشركة محل عمل المجني عليهما، وعدم استلامه باقي مستحقات ماليه بلغت 180 ألف جنيه، خطط لاختطاف أحد المجني عليهما وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة لإجباره على دفع المبلغ المالي المشار إليه، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين، وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين المضبوطين والسيارة واتهمهما والهارب بارتكاب الواقعة، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الهارب.