خصم شهر من بدل مدير أوقاف الأقصر ومفتش لتقصيرهما في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قرر وزير الأوقاف، خصم شهر من بدل التحسين لكل من: الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ سيد عبد الحارث الطاهر مفتش بأوقاف الأقصر، لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي بشأن تنفيذ تعليمات خطبة الجمعة.
وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها الخميس، أن ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، رئيس غرفة متابعة خطبة الجمعة.
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