محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: زار نيافة الأنبا بيتر أسقف، نورث وساوث كارولينا وكنتاكي والنائب البابوي لكنائس فيرجينيا يرافقه القس مارك عزيز والقس ميصائيل أبو الخير، مقر السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وكان في استقبالهم السفير ياسر رضا، سفير مصر بالولايات المتحدة وأعضاء السفارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب البابا بـ"فيرجينيا" يلتقي سفير مصر في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.