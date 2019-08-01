اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية تعقد اجتماعها بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

استضافت شركة مصر للطيران، اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ١٧٩ لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا) بالقاهرة برئاسة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك بمشاركة الأعضاء من رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران الأفريقية (الخطوط الموريتانية، والخطوط التونسية، والملكية المغربية، وطيران الكونغو، وإير موريشيوس، وإير ناميبيا، الخطوط الكينية).

وصرح الطيار أحمد عادل، أنه تم مناقشة بعض الموضوعات المختلفة من بينها اللوائح والقوانين المنظمة للافرا، وأيضاً آخر تطورات المشاريع المشتركة لشركات الطيران الأعضاء بالافرا، فيما يخص مشروع الشراء المشترك للوقود، والخدمات الأرضية، والشحن الجوي، وتخطيط الشبكات، والسياسات الجوية وأعمال فريق عمل لجنة الحوكمة المعنية برفع تقارير جميع أعمال الاتحاد للجنة التنفيذية".

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كما تم مناقشة بعض المشاريع المقترحة في الاجتماع مثل انشاء نظام توزيع جديد خاص بشركات الطيران الافريقية ، والتعاون مع اكاديمية سنغافورة للنقل الجوى لبناء القدرات وتقديم منح دراسية ودورات تدريبية لشركات الطيران الاعضاء بالافرا وكذلك مناقشة اتفاقية السوق الافريقى الموحد للنقل الجوى ومراحل تنفيذها.

وأضاف عادل، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالشركات الافريقية وتسخر إمكانياتها للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة السمراء ، وأكد أن اكاديمية مصر للطيران يوجد لديها متدربين معتمدين من الاياتا والايكاو فى كافة المجالات التى تخص الامن والخدمات الارضية والصيانة والاعمال الفنية وعلى اتم الاستعداد لتقديم اوجه التعاون مع الافرا لصالح شركات الطيران الاعضاء بالاتحاد.

وأخيرًا تم الاتفاق على تلبية دعوة رئيس مجلس إدارة طيران "إير موريشيوس" باستضافة اللجنة التنفيذية رقم ١٨٠ والجمعية العامة رقم ٥١ في نوفمبر ٢٠١٩ بمدينة موريشيوس.