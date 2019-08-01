14 يومًا إجازة خلال شهر أغسطس الجاري.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت دار الإفتاء المصرية، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم الخميس، ليصبح عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 11 من أغسطس.
ويشهد شهر أغسطس الحالي، 14 يومًا إجازة رسمية للعاملين بالدولة، من بينها 5 أيام توافق يوم الجمعة و 5 أيام آخرى توافق يوم السبت.
ويرصد "الخليج 365" موعد أيام إجازات شهر أغسطس الجاري كالتالي:
1 ـ الجمعة 2 أغسطس - إجازة أسبوعية
2 ـ السبت 3 أغسطس - إجازة أسبوعية
3 ـ الجمعة 9 أغسطس - إجازة أسبوعية
4 ـ السبت 10 أغسطس وقفة يوم عرفة ـ وإجازة أسبوعية.
5 ـ الأحد 11 أغسطس - إجازة أول أيام عيد الأضحى المبارك.
6 ـ الاثنين 12 أغسطس - إجازة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك
7 ـ الثلاثاء 13 أغسطس - إجازة ثالث أيام عيد الأضحى
8 ـ الأربعاء 14 أغسطس - إجازة رابع أيام عيد الأضحى
9 ـ الجمعة 16 أغسطس - إجازة أسبوعية
10 ـ السبت 17 أغسطس - إجازة أسبوعية
11 ـ الجمعة 23 أغسطس - إجازة أسبوعية
12 ـ السبت 24 أغسطس - إجازة أسبوعية
13 ـ الجمعة 30 أغسطس إجازة أسبوعية
14 ـ السبت 31 أغسطس - إجازة أسبوعية
وبجمع الأيام المذكورة يصبح المجموع الكلي لإجازات الشهر الحالي 14 يوم إجازة، بالإضافة إلى أن شهر سبتمبر المقبل يبدأ يوم الأحد، وهو موافق إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بـ"رأس السنة الهجرية".
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