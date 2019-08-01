مصر | خلال لقائه القصبي.. رئيس النيابة الإدارية يؤكد التعاون بين السلطة القضائية والتشريعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال لقائه القصبي.. رئيس النيابة الإدارية يؤكد التعاون بين السلطة القضائية والتشريعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الخميس، الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس إئتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، وذلك لتهنئة سيادته بتوليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه فقد أعرب المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية عن أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب في سن القوانين، مؤكدًا على التعاون البنّاء والمثمر بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية لما في ذلك من تحقيق للعدالة وترسيخ لدولة المؤسسات والقانون.