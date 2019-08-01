أخبار مصر | 6 قرارات مهمة من مجلس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 قرارات مهمة من مجلس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، 6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الأوقاف، بشأن تأثيث وتجهيز ١٠٠٠ وحدة سكنية بمشروع الأسمرات ٣.

كما شهد "مدبولي" توقيع اتفاقية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشأن إدارة تنمية المناطق الحرة.