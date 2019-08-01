أخبار مصر | التضامن: انتظام صرف المعاشات في اليوم الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: انتظام صرف المعاشات في اليوم الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن إنتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار الساعة لمتابعة عملية صرف معاشات شهر اغسطس فى كل انحاء الجمهورية لما يزيد عن 8 مليون قائم بالصرف، بقيمة اجمالية 15.12 مليار جنيها سنويا، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس الأول من اغسطس.

وأشارت الوزارة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقى التأمين الاجتماعى وعددهم 3.16 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 4.53 مليار جنيه متاح لهم بداية من اليوم الصرف من خلال منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها و ماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف اليوم حتى الساعة الثانية ظهرا ما يزيد عن 600 الف حالة بقيمة اجمالية قدرها 870 مليون جنيه، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 395 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 471 مليون جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها عدد 214 الف حالة بقيمة اجمالية قدرها 399 مليون جنيه.

وأوضحت أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم الاثنين الموافق الخامس من اغسطس و تبلغ قيمتها الاجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف، فى حين انه تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح اليوم الخامس بدلا من اليوم العاشر من شهر اغسطس لتزامن موعد الصرف مع اجازة عيد الاضحى المبارك، وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.34 يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف.