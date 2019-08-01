شكرا لقرائتكم خبر عن قراران لوزير الصناعة بخصوص «الغرف التجارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارين بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات، وكذا مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد لانتخاب هيئة المكتب. وقد نص القرار الأول على أن تتم دعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بكل محافظات الجمهورية للانعقاد في موعد غايته 5 أغسطس 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قراران لوزير الصناعة بخصوص «الغرف التجارية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.