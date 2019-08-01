شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بالعيد 31 لـ«رهبنة البابا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأول، بعيد رهبنة البابا تواضروس الثانى الـ31، والتى تمت ورفع براعم الكشافة لافتات تحمل عبارات للبابا عن الرهبنة، وذلك عقب انتهاء صلاة العشية وقبل بدء العظة الأسبوعية لقداسته.

وقال البابا فى عظته: «تكلمت معكم فى المرات السابقة عن نعم صلاة الشكر فهى تصلى فى «الليتورجيا» وفى المنزل مع صلوات المزامير وفيها نشكر الله بصيغة جماعية ويعطينا سبع نعم فى كل مكان وزمان «سترتنا، أعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا، عضدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة» أخذنا نعمة الستر، نعمة المعونة واليوم نتكلم عن نعمة الحفظ والمزمور يتكلم عن الحفظ بصورة جيدة. الله يحفظك فى كل وقت وكل مكان نتكلم عن المجالات التى يحفظنا فيها الله».

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فى سياق مواز، استمرت، لليوم الثالث على التوالى، أعمال المؤتمر الرابع لكهنة كنائس منطقة الخليج العربى، والذى يقام بمركز لوجوس البابوى بوادى النطرون، وافتتح البابا تواضروس الثانى أعمال المؤتمر الذى يشارك فيه الآباء الكهنة وزوجاتهم.

على جانب آخر، زار، أمس، الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، دار الإفتاء المصرية، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة، لتهنئة المفتى، الدكتور شوقى علام، بعيد الأضحى المبارك.

وقال زكى: «إن دار الإفتاء تمثل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على اللُحمة الوطنية»، مضيفًا: «نعتز بالعلاقة القوية مع مفتى الديار المصرية». وأعرب المفتى عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الأضحى، مشيرًا إلى «أن تهنئة المصريين وتشاركهم بمحبة تعكس قوة الوحدة وتعبر عن المشاعر الحقيقية التى تستطيع أن تعبر بنا جميعًا فوق أى تحديات».