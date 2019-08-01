شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبشر المصريين فى "اسأل الرئيس".. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها تفاصيل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصريين فى مؤتمر الشباب السابع المنعقد فى العاصمة الإدارية، الرئيس السيسى يبشر المصريين فى "اسأل الرئيس": الدولة ستنطلق بشكل قوى فى «2020 ونقدر نتحاسب بجد».. أى صراع كبير محتمل بالمنطقة ستكون آثاره خطيرة.. ومصر تسعى لإيجاد حلول للأزمات الموجودة بالمنطقة بعيداً عن العمل العسكرى ونسعى للحفاظ على ثوابت الأمن القومى العربى وأمن دول الخليج.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الرئيس السيسى يبشر المصريين فى "اسأل الرئيس": الدولة ستنطلق بشكل قوى فى «2020 ونقدر نتحاسب بجد».. أى صراع كبير محتمل بالمنطقة ستكون آثاره خطيرة.. ومصر تسعى لإيجاد حلول للأزمات الموجودة بالمنطقة بعيداً عن العمل العسكرى ونسعى للحفاظ على ثوابت الأمن القومى العربى وأمن دول الخليج.. الإصلاح الاقتصادى ينتهى بنهاية 2019 وما تم من نجاح كان العامل الرئيسى فيه الشعب.. المنظومة الجديدة والقدرة التكنولوجية.. ونظام «تذكرتى» تجعل عودة الجماهير للمدرجات أكثر يسراً.. ولن نستعين بمدربين أجانب وسنعتمد على المصريين

ـ الرئيس السيسى: مواجهة أى مبنى مخالف أو تعدًّ على الأرض الزراعية أو أراضى الدولة دور المحليات.. حريصون على إجراء انتخابات المجالس المحلية فى أقرب وقت وأن يكون الشباب ممثلا بشكل جيد

ـ السيسى: حققنا 82 اكتشافاً جديداً بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى.. 5 ملايين شخص يعملون فى المشروعات القومية.. والدولة صرفت 70 مليار جنيه لبناء محطات معالجة المياه الثلاثية

ـ الإصلاح الاقتصادى للإعلام أثبت حجم التفاوت بين المصروفات والإيرادات.. الدولة تتحرك فى الإصلاح من حيث المحتوى.. انطلاقة ثقافية كُبرى خلال ال 3 أعوام المقبلة.. الانتهاء من أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم منتصف 2020 بالعاصمة الإدارية.. وأخرى بمدينة العلمين الجديدة



