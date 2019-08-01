شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة القطاعات المتهالكة وتسوية الحفر برافد الطريق الدولى بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أعمال الصيانة وفرد السن ورفع كفاءة القطاعات المتهالكة وتسوية ورصف الحفر والمطبات العشوائية برافد الطريق الدولي" كفرالشيخ_بلطيم"، والتى تنفذها مديرية الطرق تحت اشراف المهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية، لتجنب الحوادث وحماية أرواح المواطنين، وتحسين الخدمات.
وكان محافظ كفرالشيخ، قد اعتمد 1.3 مليون جنيه لأعمال ترميم ورفع كفاءة القطاعات المتهالكة وتسوية ورصف الحفر والمطبات العشوائية برافد الطريق الدولى" كفرالشيخ - بلطيم".
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