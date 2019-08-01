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رفع كفاءة القطاعات المتهالكة وتسوية الحفر برافد الطريق الدولى بكفر الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أعمال الصيانة وفرد السن ورفع كفاءة القطاعات المتهالكة وتسوية ورصف الحفر والمطبات العشوائية برافد الطريق الدولي" كفرالشيخ_بلطيم"، والتى تنفذها مديرية الطرق تحت اشراف المهندس محمد الشيخ، مدير عام مديرية الطرق، وبالتنسيق مع المتابعة الميدانية، لتجنب الحوادث وحماية أرواح المواطنين، وتحسين الخدمات.

 

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وكان محافظ كفرالشيخ، قد اعتمد 1.3 مليون جنيه لأعمال ترميم ورفع كفاءة القطاعات المتهالكة وتسوية ورصف الحفر والمطبات العشوائية برافد الطريق الدولى" كفرالشيخ - بلطيم".

 

 

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