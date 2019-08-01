شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: قطار "طنطا - الإسكندرية" توقف لحين إصلاح عطل التحويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد، أن محطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، محطة جارى العمل فيها بمعرفة شركة تالس الأسبانية ضمن مشروع كهربة إشارات القاهرة / الاسكندرية وسرعة القطارات بها 30 كم / ساعة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، ان قطار رقم 3 "طنطا - الاسكندرية" تم إيقافه بمعرفة عامل الحركة طبقا لتعليمات تشغيل المحطة لوجود إصلاح بالتحويلة بمعرفة الشركة المنفذة لأعمال كهربة الاشارات وهندسة السكة، والتحويلة مؤمنة بزرجينة اشارات.

وأشارت الهيئة الى أنه بعد الانتهاء من عمل إصلاح موتور التحويلة تم مسير القطار ولايوجد أية أخطار كما نشر بأحد المواقع الإخبارية.