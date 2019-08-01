شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة البريطانية تحصل على براءة اختراع جديدة في تقنية تأمين المستندات الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الجامعة البريطانية في مصر على براءة اختراع خاصة بنظام تأمين وحماية والحفاظ على سلامة كل الوثائق القانونية والرسمية وغيرها، واكتشاف أي تغييرات تحدث للوثيقة لحظة حدوثها، وذلك بناءً على أبحاثٍ متقدمة قامت بها الدكتورة بسمة بدوي حتحوت، المدرس المساعد بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة البريطانية.

وقال الدكتور سامي غنيمي، وكيل كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات بالجامعة، عضو اللجنة القومية لوضع استراتيجية الذكاء الاصطناعي في مصر، إن براءة الاختراع صدرت من وكالة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) ومكتب حقوق الملكية الفكرية (IPR).

وأكد غنيمي أن براءة الاختراع الجديدة تتمثل في نظام لتأمين الوثائق على الإنترنت ويتعامل مباشرة مع المحتوى ويستنبط منه بطريقة ديناميكية مبتكرة وفريدة مصفوفة مشفرة بشكل خاص تعبر عن كامل محتوى الوثيقة.

وأشار غنيمي إلى أن العمل على هذا المشروع تم بمعامل ومراكز أبحاث الجامعة البريطانية على مدار ٤ سنوات، لافتاً إلى أن الجامعة البريطانية سوف تتقدم لهيئة براءة الاختراع بالولايات المتحدة لتسجيل ما توصلنا إليه من نتائج مذهلة في هذا الصدد بالمحافل العملية العالمية، واستكمال العمل بهذا المجال البحثي.

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وأضاف، نحن الآن بصدد تحويل الاختراع المشار إليه إلى منتج صناعي وذلك تحت رعاية ودعم محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والذي يدعم العلم والمعرفة والبحث العلمي المتقدم بكل شيء.

كما أشارت الدكتورة بسمة بدوي حتحوت إلى أن أهم ما يميز براءة اختراعها المشار إليه أنه يتم تمثيل الوثيقة بالكامل، أياً كان حجمها ونوعها إلى نوع خاص من الصور التي يتم الاحتفاظ بها داخل الوثيقة نفسها وبطريقة مخفية مما يساهم في القدرة الهائلة على اكتشاف أي تغييرات قد تحدث في الوثيقة لحظة حدوثها، وسوف يمكن النظام، تعزيز مستوى سلامة البيانات في أي لحظة وعلى مدار الساعة.

وقال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة، إن لدى الجامعة قناعة بأهمية تشجيع المبتكرين، ولدينا كذلك مراكز بحثية متخصصة في جميع الكليات بالجامعة، إذ لا نقدم خدمات تعليمية بشكل نظري فقط، ولكن نهتم بإكساب الطلاب للخبرات العملية والبحثية، خلال فترة دراستهم، لما لذلك من تأثيرات إيجابية على مستقبلهم.

ومن جانبه، أكد محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن العلم هو قاطرة تقدم الشعوب، والبحث العلمي هو الطريق المختصر لنهضة الأمم، ومن هنا تحرص الجامعة البريطانية، على التحرك في هذا المسار، لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورات وصناعة المستقبل.

وأضاف خميس أن الاستثمار في البشر هو الحل الأمثل لصناعة الفارق، لذلك نحن حريصون على دعم هذا المبدأ كأداة من الأدوات التي تشارك بها الدولة في تحقيق استراتيجية التنمية والبناء ٢٠٣٠.