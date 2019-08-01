شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية نقلة حضارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، انعقاد مؤتمر الشباب في نسخته السابعة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بالنقلة الحضارية التي تشهدها مصر.

وأكد أبوشقة أن أصداء مؤتمر الشباب امتدت إلى جميع دول العالم، خاصة دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن حضور ومشاركة الرئيس السيسي في مؤتمرات الشباب جعلت هناك التزامًا واضحًا من الحكومة بتنفيذ جميع توصيات هذه المؤتمرات.

وأكد أبوشقة أن مشاركة السيسي تعكس اهتمامه والدولة كلها بالشباب، معربًا عن ثقته الكاملة في أن مؤتمر الشباب السابع سيحقق أهدافه في تأهيل شباب قادر على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأن الشباب هم القوى العظمى واللبنة الأساسية في قوام أي أمة.

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واعتبر أبوشقة أن انعقاد المؤتمر في العاصمة الإدارية هو إنجاز حقيقى وتاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعريف العالم كله بهذه العاصمة وتسويق لإنجازات الدولة المصرية وتجسيد حقيقى أمام أعين الشباب لتكون دافعًا لهم في تحقيق الإنجازات في مستقبلهم، بالإضافة إلى دحض الشائعات المغرضة حول عدم تمكن الدولة من تنفيذ وعودها.

وأوضح رئيس حزب الوفد أن مؤتمر الشباب السابع يعد بوابة للحوار والاستفادة من الخبرات الوطنية وتبادل الآراء وتلاقح الأفكار، مشيرًا إلى أن الثمرة الأساسية والمكسب الرئيسى من هذه المؤتمرات هو تمكين الشباب وخلق حالة حوار وبناء جسور تواصل بينه وبين المسؤولين وصناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وتطوير قدرتهم على الابتكار.

ونوه أبوشقة بأن المؤتمر حمل العديد من الرسائل المهمة للعالم كافة بقدرة مصر على تقريب وجهات النظر بين الدولة وشبابها من جانب وبين الشباب المصرى والأفريقى من جانب آخر، مضيفًا أن تخريج أول دفعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة يأتى تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ما يؤكد أن مصر تخطو خطوات ناجحة وثابتة نحو علاقات أقوى وأحسن مع مختلف دول القارة السمراء.

وأشار أبوشقة إلى أن مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية يعد دعامة رئيسية لركائز حقوق الإنسان في مصر، حيث يرسخ لعهد جديد تستمع فيه القيادة السياسية وتستجيب لمطالب واقتراحات الشباب، في إطار الشفافية والصراحة من خلال طرح كيفية وسبل صناعة القرارات والسياسات في كل المجالات، بالإضافة إلى مساءلة الحكومة من جانب الشباب للاطمئنان إلى كيفية إدارة شؤون الدولة.

ولفت أبوشقة إلى أن نجاح مؤتمرات الشباب شهادة جديدة لمصر بقدرتها على التنظيم وأن هذه المؤتمرات نجحت في إنتاج ثمار جديدة من الشباب قادرة على تأسيس مستقبل بناء من أجل نهضة ورفعة الوطن.